Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Интернет с применением спутниковых технологий организуют для отдаленных сельских школ РК

    1 Ноября 2022, 13:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил о том, как будет решена проблема отсутствия интернета в отдаленных сельских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ряде регионов имеется необходимость прокладки волоконно-оптических линий связи внутри населенных пунктов, таких школ насчитывается 266», - сообщил Багдат Мусин на заседании Правительства.

    Также, по его словам, в 2784 школах отсутствуют технические возможности повышения скоростей, так как потребуется строительство сетей волоконно-оптических или же радио-релейных линий связи.

    «Для 574 школ, расположенных в отдаленных сельских местностях, планируем организовать каналы связи с применением спутниковых технологий», - добавил министр.

    Как ранее сообщалось, в Казахстане без интернета остаются 20 школ.

    «Согласно рекомендации Международного союза электросвязи, для школ с количеством учащихся более 400 человек скорость Интернета должна быть минимум 1 Мб/с на 20 учащихся. Наш анализ показывает, что скорость в 6414 школах не соответствует рекомендациям Международного союза электросвязи», - сообщил ранее министр.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Интернет Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему на портале eGov часто бывают сбои
    Когда военный билет появится в eGov mobile
    80% всех госуслуг будут доступны в eGov mobile до конца года
    Систему электронной очереди запускают в пункте пропуска «Достык»
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    Новости партнеров