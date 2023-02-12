Интернет подключат в 25 населенных пунктах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с каждым годом увеличивается охват сел качественным интернетом. О проблемах обеспечения сел качественным интернетом и связью говорили на совещании с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина , передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании приняли участие представители центральных и местных государственных органов, IT-сообщества и руководители крупнейших телекоммуникационных компаний страны.

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что качественный интернет - это требование времени, однако не во всех селах региона он есть.

«В плане действий по реализации предвыборной программы Главы государства Касым-Жомарта Токаева особо отмечена необходимость обеспечения широкополосного доступа в интернет во всех городах и районных центрах. Президент поставил масштабные задачи по обеспечению интернетом отдаленных сел страны.

Интернет доступен в 213 из 315 сел Актюбинской области. 25 населенных пунктов планируется подключить к интернету в этом году. Для предотвращения оттока населения из села, в первую очередь молодежи, мы должны обеспечить сельчан всей необходимой инфраструктурой, в том числе качественным интернетом», - сказал он.

В целях решения вопроса обеспечения интернетом 46 населенных пунктов области с населением более 100 человек должны быть включены в лицензионные обязательства операторов. В четырех из них, в частности в Миялы, Дияре, Оймауыте и Жайсанбае, необходима прокладка волоконно-оптических линий связи.

«42 населенных пункта региона, где не требуется прокладка волоконно-оптических линий связи, предлагаю операторам разделить между собой и закрыть вопрос уже в этом году. Необходимо учитывать, что область берет на себя строительство антенно-мачтовых сооружений, то есть это более 50 процентов от общих затрат. Здесь хочу поблагодарить руководство области, поскольку не каждый регион берет на себя такое обязательство. Охват 25 населенных пунктов мобильным широкополосным доступом уже запланирован на этот год, если дополнительно охватим еще 42 села, то до конца года 67 сел области будут обеспечены качественным интернетом«, - поручил руководителям телекоммуникационных компаний страны Багдат Мусин.

Министр также предложил разработать Дорожную карту по реализации проектов. Он выразил признательность акимату Актюбинской области в предоставлении конкретного примера, как на основе высокоскоростного доступа в интернет в селах могут быть реализованы цифровые проекты.

«Эти проекты имеют огромное значение для экономики и социального благополучия страны, они дают видимые результаты. Это реальное исполнение на местах программы «Цифровой Казахстан». Необходимо масштабирование на республиканском уровне проектов «БІЛІМ ALL» и «Диагностическая система здоровья», а также региональной платформы размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей Darabala.kz», - сказал Багдат Мусин.

В ходе совещания был обсужден ряд других актуальных вопросов, в числе которых: повышение качества сотовой связи и мобильного интернета в г. Актобе и проблема оттока квалифицированных кадров.В Актюбинской области 2 региональных университета и 4 колледжа ежегодно выпускают более 800 специалистов по информационным системам. Отсутствие надлежащей инфраструктуры, условий для профессионального развития и роста, зачастую приводит к их переезду или смене профессии. В целях решениявопроса в Актобе будет открыт региональный IT-хаб. Уже начаты подготовительные работы. Глава МЦРИАП РК заверил, что в реализации данного проекта также будет оказана вся необходимая поддержка со стороны министерства.



Фото: пресс-служба акима области

