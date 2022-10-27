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    Интернет-мошенники в Астане нанесли ущерб на 1,6 млрд тенге

    27 Октября 2022, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года зарегистрировано 3 718 фактов интернет-мошенничества в столице. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 5 лет на территории Астаны зарегистрировано 9 944 факта интернет-мошенничества. С начала года зарегистрировано 3 718 таких фактов. В октябре зарегистрированы 300 фактов интернет-мошенничества. Общий ущерб составил 1 млрд 657 млн тенге, из которых возмещено 147 млн тенге», – сказал К.Мадиев.

    По его словам, распространенным видом интернет-мошенничества стало предложение вкладывать инвестиции, под видом работников банка или сотрудников правоохранительных органов. Также мошенники действуют с помощью онлайн-торговли или онлайн-сервисов. То есть, просят клиентов совершить предоплату за предполагаемые товары или услуги. После перевода денег они блокируют клиента.

    Как сообщил К.Мадиев, по фактам интернет-мошенничества задержаны и привлечены к ответственности 72 человека. Пресечена деятельность трех преступных групп. В частности, в сентябре текущего года была задержана, совместно, с полицейскими Северо-Казахстанской области, группа из 7 человек. Они представлялись работниками банка и оформляли кредиты на других лиц.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Борьба с преступностью Мошенничество
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