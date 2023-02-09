Интернет-мошенники обманули костанайцев на сумму свыше 460 млн тенге

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы бьют тревогу - за последние 2-3 года в Костанайской области в несколько раз увеличилось количество дел по фактам интернет-мошенничества. В регионе зарегистрировано свыше 1,5 тысячи заявлений на сумму 460 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Костанае полиция совместно с прокуратурой обсудили меры по противодействию интернет-мошенничеств.

На специально организованном брифинге в региональной Службе коммуникаций журналистам рассказали о ситуации с данным видом преступлений и борьбе с ним.

Как выяснилось, за последние четыре года удельный вес мошенничеств в структуре общей преступности составлял от 4 до 6%. В 2019 году данный показатель достиг уже 10%. В январе этого года доля их составляет уже 26%.

«В области зарегистрировано 1 755 заявлений, ущерб по ним составляет 460 млн тенге. В прошлом году были обмануты граждане всех регионов нашей области. Но наиболее часто мошенничеству подверглись жители областного центра, городов Рудный, Тобыл, Лисаковск, Аркалык, Житикаринского, Карабалыкского, Аулиекольского районов. Наиболее чаще пострадавшие в возрасте от 40 до 60 лет, это те лица, кого больше всего обманывают при оформлении кредитов», - отметил заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан Бекбосынов.

В департаменте полиции для расследования преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, создана постоянно действующая следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников следственных подразделений и криминальной полиции.

В прошлом году в производстве территориальных подразделений находилось 1284 интернет-мошенничеств, из них производством окончено 160 уголовных дел. 120 дел были направлены в суд, 40 дел прекращены в связи с примирением сторон. Общий ущерб составил более 114 млн тенге.

«Основной вид регистрации мошенничества - это звонки от сотрудников службы безопасности банков, всего – 358 случаев. Также наиболее частые виды интернет-мошенничеств - это получение предоплаты (оплаты) за не существующий товар по интернет-объявлениям – 349 случаев, вложения в инвестиции – 225 случаев, оформление онлайн-займов – 164 случая», - отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Бауыржан Абенов.

Спикер подчеркнул, что несмотря на проводимую активную профилактическую работу среди населения, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. Уже за январь этого года зарегистрировано 94 факта интернет-мошенничеств. Причиненный ущерб гражданам составил 72 млн тенге.

Правоохранители в очередной раз призвали граждан не доверять звонкам со стороны третьих лиц, звонкам от менеджеров банка и тщательно проверять информацию при покупке вещей, через интернет-сайты.





Фото: ДП Костанайской области



