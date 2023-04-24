Интернет-мошенники обманули казахстанцев на 3 млрд тенге с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За три месяца 2023 года в Казахстане зарегистрировано более 4 тысяч интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге. Самым распространенным способом их совершения остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах (Instagram, Telegram, WhatsApp). В этом году зарегистрировано свыше 2 тысяч таких преступлений», - сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Суйинбай в ходе онлайн-брифинга.

Как правило, по его словам, мошенники размещают объявления на известных сайтах (ОЛХ, Колеса, Крыша) и социальных сетях. Они указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют:

Пользоваться проверенными сайтами объявлений;

Договориться об оплате после получения товара;

Убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и переслать товар.

«За последние несколько месяцев увеличилось количество мошенничеств, совершенных путем привлечения различных вложений и инвестиций. Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали более 500 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений», - сказал спикер.

По данным Жандоса Суйинбая, мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит в онлайн-режиме, в том числе через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов.

Следующий распространенный способ – это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов.

«Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. Только с начала года пресечено более 15 млн таких звонков. Вместе с тем, мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас, в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через WhatsApp», - добавил начальник центра по борьбе с киберпреступностью.

За 3 месяца, как отметил Жандос Суйинбай, совершено более 400 преступлений от имени сотрудников банков, большая их часть связана с оформлением на граждан онлайн-займов. Мошенники сообщают о подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита и проводимой спецоперации по задержанию недобросовестных работников банка. Для обеспечения сохранности денег, граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег.

Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовкой устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды СМС-уведомлений. Таким образом мошенники и сами граждане обходят все меры безопасности, используемые банками.

В некоторых случаях гражданами под воздействием мошенников закладывали либо продавали имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги переводили на счета мошенников.

«Хочу отметить, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону», - подчеркнул Жандос Суйинбай.