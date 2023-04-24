Интернет-мошенник из СКО продавал фейковые билеты на концерты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серийный интернет-мошенник промышлял продажами фейковых билетов на концерты. На сегодняшний день в полицию обратились порядка 10 обманутых жителей столицы и Алматы. Сумма ущерба устанавливается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции УП Сарыаркинского района столицы выявлен ранее судимый за кражу 25-летний уроженец СКО. Молодой человек, создав в Instagram фэйковый аккаунт, предлагал несуществующие билеты на концерты.

Установлено, что обманщик выставлял под разными публикациями свое объявление о том, что продаются пара билетов в связи с тем, что по семейным обстоятельством не получается попасть на мероприятие. При этом стоимость билетов варьировалась от 30 до 50 тысяч тенге. Покупатель должен был отправить платеж через мобильное приложение. В ответ продавец направлял ложные пропускные QR-коды. Однако обманутые мошенником граждане так и не смогли попасть на концерт.

Оперативниками злоумышленник установлен посредством аудентификации личности в момент совершения спортивной ставки. Парень признался в содеянном. В отношении него проводится расследование по статье 190 УК РК. Также устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.



