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    Интернет-мошенник из СКО продавал фейковые билеты на концерты

    24 Апреля 2023, 19:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серийный интернет-мошенник промышлял продажами фейковых билетов на концерты. На сегодняшний день в полицию обратились порядка 10 обманутых жителей столицы и Алматы. Сумма ущерба устанавливается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции УП Сарыаркинского района столицы выявлен ранее судимый за кражу 25-летний уроженец СКО. Молодой человек, создав в Instagram фэйковый аккаунт, предлагал несуществующие билеты на концерты.

    Установлено, что обманщик выставлял под разными публикациями свое объявление о том, что продаются пара билетов в связи с тем, что по семейным обстоятельством не получается попасть на мероприятие. При этом стоимость билетов варьировалась от 30 до 50 тысяч тенге. Покупатель должен был отправить платеж через мобильное приложение. В ответ продавец направлял ложные пропускные QR-коды. Однако обманутые мошенником граждане так и не смогли попасть на концерт.

    Оперативниками злоумышленник установлен посредством аудентификации личности в момент совершения спортивной ставки. Парень признался в содеянном. В отношении него проводится расследование по статье 190 УК РК. Также устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мошенничество
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