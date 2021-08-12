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    Интернет-магазины вернули казахстанцам около 7 млн тенге

    12 Августа 2021, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О жалобах казахстанцев на действия интернет-магазинов рассказал председатель Комитета по защите прав потребителей Алмаз Абжаппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За первое полугодие 2021 года с жалобами на действия интернет-магазинов обратились 573 казахстанца. В результате им было возвращено около 7 млн тенге. За первое полугодие 2020 года пожаловались 98 человек, которым вернули 1,4 млн тенге. Причинами обращения граждан в сфере интернет-торговли являются: отказ в обмене или возврате товара (175 обращений), предоставление некачественного товара (118 обращений), по иным вопросам - 280 обращений», - сказал Алмаз Абжаппаров на коллегии Министерства торговли и интеграции.

    Ранее, А. Абжаппаров рассказал о жалобах казахстанцев в 2021 году в целом.

    «Защита потребителей считается комплексной социальной проблемой, касающейся не только различных отраслей частного и публичного права, но и экономического, социального и иных аспектов современного общества. По анализу поступивших обращений: за 6 месяцев текущего года в Комитет поступило 8164 обращения, что больше на 2477 за аналогичный период 2020 года. Таким образом, темп роста составил 144%», - сказал спикер.

    Он также привел статистику жалоб казахстанцев в государственные органы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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