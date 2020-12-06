Интернет-конкурс «Великая Победа» по военной истории запустили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычный интернет-конкурс по военной истории запустили в Павлодарской области. Творческое состязание среди школьников и студентов средних специальных заведений в регионе устроили впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 30 ноября по 12 декабря состоится областной интернет-конкурс «Великая Победа» по военной истории среди обучающихся школ и колледжей Павлодарской области», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов.

По его словам, цель конкурса – привлечь внимание детей и подростков к событиям Великой Отечественной Войны, оживить представление молодёжи о военной трагедии давно минувших дней, истории конкретных героев-фронтовиков, прошедших через войну с фашизмом во имя мира для будущих поколений, о сражениях и битвах Великой Отечественной войны.

«Идейным вдохновителем и организатором конкурса стал Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы». Разработчиками конкурсных вопросов и положения выступили поисковики Федоренко Сергей Геннадьевич, учитель истории Орловской средней общеобразовательной школы Щербактинского района Таран Елена Геннадьевна, учитель истории гимназии №3 для одарённых детей Павлодара, командир отряда «Майдан жолы» Шитов Александр Владимирович», - отметил собеседник.

Управление образования Павлодарской области, добавил командир поискового отряда, обеспечит активное участие детей в конкурсе. В этом творческом состязании могут участвовать ученики седьмых-одиннадцатых классов школ Павлодарской области, студенты первых курсов средних специальных учреждений.

«Для участия в конкурсе участникам потребуется перейти по ссылке (она направлена учебным заведениям через органы образования) и ответить на 20 конкурсных вопросов на интернет-платформе. Все участники получат сертификаты, - подчеркнул Александр. - По итогам конкурса будут определены победители по максимальному количеству набранных баллов). Победители и призёры награждаются дипломами первой, второй, третьей степеней», - заключил А. Шитов.

Лучшие работы обещают опубликовать на официальных аккаунтах организаторов в социальной сети, а также в средствах массовой информации. Подобный онлайн-конкурс по военной истории проводится впервые в Павлодарской области.



