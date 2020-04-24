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    Интернет-челлендж «Мен батырдың ұрпағымын!» запустили в ВКО

    24 Апреля 2020, 21:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 75-летия Великой Победы под эгидой статьи Елбасы «Семь граней Великой степи» региональный центр «Рухани жаңғыру» в Восточно-Казахстанской области запустил онлайн-челлендж «Мен батырдың ұрпағымын!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Для того чтобы принять участие в челлендже, необходимо разместить в Instagram, Facebook, YouTube в группе «Рухани жаңғыру - Шығыс Қазақстан» фотографию из семейного архива родственников-фронтовиков или тружеников тыла. Также нужно дополнить посты кратким рассказом о том, кто изображен на снимке, кем этот человек был во время Великой Отечественной войны, каких наград удостоен. Участники могут оформить свой рассказ в формате видео.

    Региональный центр «Рухани жаңғыру» призывает всех желающих принять активное участие в интернет-челлендже «Мен батырдың ұрпағымын!».

    «Мы уверены, что эту идею подхватит не только молодежь, но и люди старшего поколения, так как в регионе нет ни одной семьи, которую бы не коснулась ВОВ. Вы можете передавать эстафету своим друзьям, знакомым, организациям. Челлендж продлится до 5 мая», – отмечают в центре «Рухани жаңғыру».

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Рухани жаңғыру Общество
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