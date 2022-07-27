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    Интернат для детей-спортсменов построят в Атырау

    27 Июля 2022, 07:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Интернат для занимающихся спортом одаренных детей построят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта региона.

    «Земельный участок под строительство интерната уже выделен. Он находится в микрорайоне Нурсая. Строительство объекта рассчитано на 2023-2025 годы. Общая его стоимость составляет 11 млрд 34 млн 887,5 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта региона.

    По проекту интернат рассчитан на 900 человек. Из них 200-250 ребят отберут из районов области. Кроме учебного корпуса на 300 мест, в комплексе планируют построить общежитие на 250 мест, гостиницу на 75 мест, а также спортивный комплекс, рассчитанный на 1 тыс. зрителей.

    «По планам в интернате намерены развивать все виды борьбы, включая национальные. А также игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Открытие интерната позволит создать 400 рабочих мест», - резюмировали в пресс-службе.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Спорт Строительство
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