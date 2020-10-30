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    Интересы отдельных поставщиков лоббировались при организации питания в школах РК - Даулеткерей Рахметуллин

    30 Октября 2020, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При проведении конкурсов по организации общественного питания в общеобразовательных учреждениях города Нур-Султан выявлены многочисленные нарушения. Об этом заявил директор столичного филиала Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «Жанару» Даулеткерей Рахметуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам проведенного аудита в адрес управления государственных закупок города выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Проверкой выявлено, что комиссии работали не совсем корректно и лоббировали интересы отдельных поставщиков», - сказал Даулеткерей Рахметуллин в ходе общественных слушаний по данному вопросу, прошедших в режиме онлайн.

    Спикер привел конкретный пример.

    «Например, один поставщик выиграл по семи лотам, это ИП «Наурызбаева», который был допущен к конкурсу по следующим нарушениям: по опыту работы на рынке вместо 6,8 баллов ему незаконно было присвоено 10 баллов, такие нарушения встречаются во всех семи лотах. Аналогичные нарушения выявлены почти во всех лотах данного конкурса», - пояснил Даулеткерей Рахметуллин.

    Кроме выявленных фактов, по его словам, были нарушены принципы осуществления государственных закупок по предоставлению потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, их добросовестной конкуренции.

    «Из этого следует, что членами комиссии лоббировались интересы отдельных поставщиков. Помимо этого, есть нарушения при формировании состава комиссий. Председателем комиссии должно определяться должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя организаторов. Однако во всех лотах председателями конкурсных комиссий являются общественники и директора школ», - добавил Даулеткерей Рахметуллин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Коррупция
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