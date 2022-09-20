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    Интересные книги должны встречать детей у порога библиотеки – глава Минпросвещения РК

    20 Сентября 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании министр просвещения Асхат Аймагамбетов поручил обеспечить школьные библиотеки произведениями народной устной литературы, в том числе казахскими национальными сказками, легендами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На аппаратном совещании ведомства обсуждалась реализация проекта «Читающая школа». Директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Елдос Нурланов подробно остановился на значимости развития научной фантастики и привел опыт Китая. По словам спикера, в Китае был принят специальный закон, направленный на развитие научной фантастики, а также создан Комитет научной фантастики при Союзе писателей.

    Министр просвещения Асхат Аймагамбетов отметил важность обогащения фондов школьных библиотек национальными ценностями.

    «В целом необходима подробная информация о том, как реализуется проект «Читающая школа» в регионах. При необходимости нужно изучать каждую школу. Нужно обратить внимание на книжный фонд. При посещении школ, в первую очередь, заглядываю в библиотеки, беседую с библиотекарями. Многие из наших коллег (библиотекари – прим. ред.,) готовы отдать душу, когда слышат о книгах. А в некоторых школах, даже если есть библиотеки, на первую полку ставят неинтересные для детей книги. Это означает, что дети сами должны найти интересную для них литературу. Однако, когда ребенок заходит в библиотеку, интересная книга должна встречать у порога. Поэтому необходима методическая поддержка библиотекарям», - прокомментировал министр.

    Асхат Аймагамбетов напомнил, что при покупке книг в школу необходимо уделять особое внимание национальным ценностям.

    «Нужно провести работу по закупу необходимых учебников, художественной литературы. В особенности должно быть больше литературы, пропагандирующей наши национальные ценности. В обязательный перечень мы включили наши легенды, сказания о батырах. Думаю, стоит отдельно рассмотреть вопрос обеспечения школьных библиотек различными казахскими национальными сказками, легендами», - добавил Асхат Аймагамбетов.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Минпросвещения РК
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