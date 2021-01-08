Интерес к выборам очень высокий - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Максим Казначеев выразил экспертное мнение по поводу выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, которые пройдут 10 января текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках текущей избирательной кампании для нас главный интерес - это зафиксировать итоги политического транзита. Фактически формирование нового Парламента вводит политическую систему Казахстана в новый режим деятельности. С изменением состава Парламента меняются принципы формирования Правительства и принципы назначения министров на ведущие должности социально-экономического блока. Интерес к выборам очень высокий как со стороны общества, так и со стороны ключевых групп. По большому счету мы стоим на пороге изменения политических правил игры. Поэтому выборы, которые завершают избирательный цикл 2019-2021 годов, будут с нашей точки зрения многообещающими», - сказал Максим Казначеев в рамках круглого стола «Казахстан накануне выборов: взгляд экспертного сообщества» в Нур-Султане.

Вместе с тем спикер отметил, что из-за пандемии коронавируса фиксируется определенный рост напряженности, связанные с экономическими сложностями. «Тем не менее запас экономической прочности достаточно высок. Можно ожидать, что избирательный цикл закончится достаточно в спокойной обстановке, то есть, удастся сохранить стабильность ситуации», - считает Максим Казначеев, отметив, что Казахстан идет к повышению конкурентности политического процесса.

«Уже в этом году запланировано проведение выборов глав местных администраций первичного звена. Для нас это первый опыт», - добавил политолог.