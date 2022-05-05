Интерес к референдуму будет большой – мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Текст поправок в Конституцию должен быть доведен до всех казахстанцев. При этом бюллетень для голосования при проведении республиканского референдума предусматривает короткие ответы. Об этом сообщил депутат Мажилиса Арман Кожахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указ Президента будет предлагать форму и текст поправок в Конституцию. Граждане вынесут свои решения. Если они согласятся, значит они проголосуют «да», если «нет», значит выразят свои мнения иначе. Форма бюллетеня предусматривает короткий ответ «да» или «нет». Текст поправок должен быть доведен до всех граждан нашей страны. Мы должны с ними ознакомиться и потом принять на референдуме соответствующее решение. «Да» - значит, поддерживаем, «нет» - значит, не поддерживаем», - пояснил депутат журналистам в кулуарах заседания Мажилиса.

По словам мажилисмена, интерес к референдуму со стороны населения будет большой.

«Решение референдума является легитимным, законным, потому что так написано в соответствующем законе. Исходя из тех предложений и той активности, которую мы видим в социальных сетях, вопрос поправок в Конституцию волнует многих граждан нашего общества. Поэтому, я полагаю, что интерес будет большой и соответствующая явка большая», - считает А. Кожахметов.

Депутат напомнил, что в поправках исключаются «слова о статусе Елбасы и о том, что Первый Президент является основателем независимого государства Казахстан».

Журналисты также поинтересовались у мажилисмена, будет ли ставиться на утрату закон о Первом Президенте.

«Мы полагаем, что да. В пакете документов предусмотрено. Но решение принимать будут граждане на референдуме. Если за это проголосует общество, соответственно, такое решение дальше будет приниматься», - сказал А. Кожахметов.

По его словам, после поручения Президента касательно создания рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию, комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса взялся за действующее законодательство, регламентирующее вопросы референдума.

«По 28 статье Закона о республиканском референдуме. Мы запросили форму бюллетеня и увидели, что на самом деле по ней завтра могут быть проблемы при подсчете голосов. Поэтому была такая поправка, то есть это инициативный законопроект наших депутатов, нашего комитета. Они сформировали соответствующие поправки и предложили Мажилису Парламента», - объяснил депутат.

Ранее Арман Кожахметов ответил на вопрос по поводу даты предстоящего референдума.

Фото: parlam.kz