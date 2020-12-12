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    Интерактивный монитор планируют установить на территории «Сухого порта»

    12 Декабря 2020, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве поделились планами по работе над обеспечением прозрачности системы электронной очереди на КПП «Нур жолы» - «Хоргос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По обеспечению прозрачности системы электронной очереди. В системе электронной очереди ежедневно размещается список автотранспортных средств для заезда на территорию пункта пропуска на текущий день, и каждый пользователь имеет возможность отслеживать свою очередь. Кроме того, прорабатывается вопрос размещения интерактивного монитора на территории «Сухого порта». Ежедневное убывание АТС с территории пункта пропуска контролируется уполномоченными органами, в том числе на соответствие бронированию в системе электронной очереди», - сообщили в Правительстве в ответ на депутатский запрос.

    В ответе говорится и о мерах по обеспечению синхронизации электронной очереди с информационной системой «АСТАНА-1».

    «Система электронной очереди обеспечивает очередность въезда на территорию пункта пропуска. В свою очередь, информационная система «АСТАНА-1» обеспечивает возможность совершения таможенных операций в автоматическом режиме. Параллельная работа данных систем не влияет на порядок перемещения АТС через границу. В настоящее время принимаются меры по проведению аттестации системы электронной очереди согласно законодательству об информатизации, после чего будет рассмотрен вопрос о необходимости интеграции данной системы с информационной системой «АСТАНА-1», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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