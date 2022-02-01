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    Интерактивную «возрастную» карту зданий и границ города в разное историческое время запустили в Ташкенте

    1 Февраля 2022, 16:17

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Интерактивную карту, позволяющую определить возраст зданий и границы города в разное историческое время запустили в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного хокимията.

    В зависимости от возраста все строения показаны разными цветами. Справа на экране находится «градусник», позволяющий показывать здания в возрасте из заданного диапазона между 1865 и 2021 годами.

    «Цвета зданий выбраны неслучайно. Более древние здания отображены цветом сыпучих материалов, соломы и глины, из которых тогда строили дома. Эпоху СССР маркируют оранжевые и красные цвета, а после землетрясения 1966 года к нам пришло метро — его символизирует синий цвет; к периоду независимости отсылают светло-голубые оттенки, а эра нового Узбекистана окрашена в зеленый цвет», - сообщает пресс- служба ведомства.

    Кроме того, кликнув по замку в левой части экрана, вы откроете «Тайную комнату», которая покажет границы Ташкента в зависимости от года, историческую крепостную стену и все 12 ворот древнего города, а также археологические и архитектурные объекты культурного наследия и современные названия улиц.

    «Проект Age Tashkent — это результат совместной работы десятков специалистов Департамента цифрового развития хокимията, позволяющий по-настоящему оценить и увидеть собственными глазами всю богатую историю Ташкента. Проект визуализации возраста строений вдохновлен нидерландским челленджем Building Age Maps, который вскоре подхватили в Европе, США и России. Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где появилась такая интерактивная карта возрастов зданий», - отметили разработчики.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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