Интерактивную карту аварийных отключений электроэнергии запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы получили возможность видеть в онлайн режиме территории города, где произошли аварийные отключения электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В случае отсутствия электричества дома, на работе, в общественных и других местах любой человек, имеющий при себе смартфон, компьютер, планшет или иное устройство с выходом в интернет, может мгновенно получить необходимую информацию о нештатных ситуациях на городских электросетях.

«Доступные для населения оперативные данные о введении временных ограничений по услуге энергоснабжения включают в себя территорию, куда аварийно прекращена подача электричества, время его отключения и восстановления, а также номера телефонов контакт-центра, где дежурные операторы предоставят более подробную информацию о том или ином случае отключения электроэнергии в Алматы», - сообщили в пресс-службе АО «Алатау жарык компаниясы».

Проект разработан и внедрен собственными силами программистов АО «АЖК» в рамках исполнения Послания Президента Республики Казахстан о цифровизации и внедрении новых технологий для автоматизации некоторых работ, а также программы повышения информированности населения города Алматы об отключениях электроэнергии.

Интерактивная карта временных ограничений подачи электричества, доступна горожанам на сайте АО «Алатау Жарык компаниясы» в разделе «аварийные отключения».