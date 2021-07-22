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    Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать

    22 Июля 2021, 20:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы оцифруют строительную деятельность и перенесут все данные на одну интерактивную карту. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заявил руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил главный архитектор Алматы, на базе геопортала города создана Интерактивная карта мониторинга строительства объектов. Этот ресурс обеспечивает доступ ко всей необходимой информации о строящихся объектах и тех, которые будут построены.

    «Теперь в онлайн-режиме можно получить информацию о многоквартирных жилых комплексах и проектах индивидуального жилищного строительства. Информация обновляется в режиме онлайн», - сообщил А. Ахмеджанов.

    Кроме того, на данном портале содержится вся необходимая информация: паспорт строительства, наименование проекта, застройщик, кадастровый номер, сведения о согласии эскизного проекта, сведения по выданным АПЗ, срок начала строительства, срок ввода в эксплуатацию, авторский/технический надзор, площадь застройки, этажность, количество квартир.

    Карта размещена на сайте управления городского планирования и урбанистики Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Инфраструктурные проекты Алматы Строительство Жилье
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