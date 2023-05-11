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    Интенсивная перестрелка произошла на азербайджано-армянской границе

    11 Мая 2023, 14:20

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Очередное вооруженное столкновение произошло на линии соприкосновения Азербайджана и Армении, в ходе чего пострадали 5 человек. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и целенаправленном обострении обстановки на приграничье, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оборонные ведомства двух стран.

    По данным Министерства обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии.

    «В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу», - говорится в заявлении.

    Сообщается, что раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение. В Кяльбаджарской военной прокуратуре по факту ранения военнослужащего ВС Азербайджана возбуждено уголовное дело.

    Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении обстреливают позиции Азербайджана с использованием крупнокалиберных орудий и минометов.

    В свою очередь, Минобороны Армении утверждает, что «11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли артиллерийский и минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотк (Зод)».

    По состоянию на 07:00, с армянской стороны - четверо раненых. По сообщение Минобороны Армении,на 07.50 перестрелка на границе продолжалась.

    Сообщается также о применении ВС Азербайджана беспилотников «Bayraktar».

    В оборонном ведомстве проинформировали, что с армянской стороны по состоянию на 10:25 часов имеются 4 раненых.

    «Состояние 2 раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, 2 - средней тяжести. На данный момент жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

    В настоящее время Минобороны Армении сообщает о спаде напряженности на армяно-азербайджанской условной границе. В то же время азербайджанская сторона утверждает, что вооруженные силы Армении стягивают на место дополнительные силы, личный состав и технику.

    Ранее 11 апреля на линии соприкосновения двух стран произошла ожесточенная перестрелка, в результате с обеих сторон погибло не менее 7 военнослужащих. Стороны конфликта обвинили друг друга в провокации.

    Ранее Премьер-министр Армении назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Армения Мировые новости
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