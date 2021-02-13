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    Интеллигенция Мангистауской области направила обращение к Президенту в поддержку проекта на Бозжыре

    13 Февраля 2021, 13:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Представители интеллигенции Мангистауской области направили обращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву в поддержку реализации новых проектов в сфере туризма на территории Бозжыры, передает МИА «Казинформ».

    Представители интеллигенции и общественные деятели Мангистауской области отметили, что построенная в этом районе дорога создаст условия для комфортного отдыха туристов, а на законодательном уровне будут утверждены соответствующие правила для регулирования посещений этого места.

    «Всем известно, что Мангистау один из самых перспективных регионов для развития туризма. С открытием на побережье Каспийского моря пятизвёздочного отеля Rixos значительно возросло количество туристов. Приезжающие проявляют большой интерес и к историческим достопримечательностям нашего края, в том числе урочищу Бозжыра. Предложение инвесторов по строительству на этой территории туристического объекта бурно обсуждается общественностью.

    Мы обязаны сохранить то первозданное богатство, что дала нам природа. Это наше наследие, которое нужно беречь. Нужно остановить процветающий там «дикий туризм». Побывавшая на Бозжыре группа ученых пришла к выводу, что там можно реализовать проект который никак не навредит флоре и фауне этого уникального места. И это решение нашло отклик в сердцах граждан. Наряду с этим можно уверенно утверждать, что этот проект даст положительный толчок развитию нашего региона в целом: во-первых, развивая туризм, мы сможем снизить зависимость нашей экономики от нефтяной отрасли. Это откроет дорогу для предпринимателей, тем самым будут создаваться рабочие места для местного населения. Если начнётся строительство отеля, большое количество наших жителей будут привлечены к его возведению. Во-вторых, комплекс станет пунктом, благодаря которому можно будет препятствовать туристам бесконтрольно посещать Бозжыру, и наносить огромный ущерб природе», - подчеркивают общественники.

    Представители интеллигенции области уверены в том, что туристическая инфраструктура, которая будет построена на территории Бозжыры, будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников.

    «Мы уверены, что, построенная в этом районе дорога создаст условия для комфортного отдыха туристов, а на законодательном уровне будут утверждены соответствующие правила для регулирования посещений этого места. То есть, туристическая инфраструктура, которая будет построена на территории Бозжыры, будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников, формированию культуры туризма цивилизованным путем с учетом местных ментальных ценностей!

    В последние месяцы Бозжыра стала поводом для обсуждений не только в Мангистау, но и во всей стране. Возникает большое количество различных мнений и предложений. И все это должно учитываться в рамках открытости. Мы думаем, что пришло время принять окончательное решение и наконец, поставить на этом вопросе точку. Ведь именно в таких решениях заключается наша сплоченность», - резюмировали общественные деятели.

    В своём обращении к Президенту они также выразили благодарность Главе государства за реализацию проекта только после его всестороннего изучения, подчеркнув, что сохранение Бозжыры - это долг перед будущими поколениями, и в то же время хорошая возможность для развития нашей страны. Мангистаусцы знают и поддерживают реализацию тщательно обсужденного, проанализированного, уточненного специалистами проекта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Инфраструктурные проекты Туризм Строительство Мангистауская область Сакральная география Регионы Общество
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