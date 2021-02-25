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Интегрировать информсистемы Минздрава и Минтруда поручил Президент

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Февраля 2021, 11:47
Интегрировать информсистемы Минздрава и Минтруда поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо интегрировать информационные системы министерств здравоохранения и труда и социальной защиты населения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане должны получить все необходимые услуги только из одного медицинского учреждения. Поручаю реализовать данный проект с 1 июля текущего года в качестве пилота, а с 1 января 2022 года - уже в полном объеме», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия.

«Почему бы не создать единый информационный фонд (базу) и оптимальную систему для граждан? Необходимо интегрировать информационные системы Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты населения. Эту работу нужно ускорить», - отметил К. Токаев.


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