Интегрированная система «Қорғау» заработает в Караганде и Темиртау с января 2023 года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде и Темиртау с начала следующего года будет внедрена программа «Қорғау». Ожидается, что данная система поможет полицейским выявлять «опасных водителей». Об этом рассказал жителям Карагандинской области министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Темиртау прибыл глава МВД РК Марат Ахметжанов. Во время встречи с населением главный полицейский страны доложил о работе стражей порядка, о ситуации с преступностью в регионе и новшествах, которые будут введены в Карагандинской области. Одним из них является введение программы «Қорғау». Эта интегрированная система объединяет работу ЦОУ, камеры наблюдения и планшеты дорожного патруля. Главной целью программы является выявление «опасных водителей».

«Появилась категория водителей, умышленно нарушающих ПДД – это превышение скорости, проезд на красный свет, резкие перестроения из ряда в ряд. Для безнаказанной езды они используют подложные номера, снимают их, не регистрируют автотранспорт. Именно эти лица несут угрозу для других участников дорожного движения. Поэтому разработана программа «Қорғау». Она позволяет полицейскому работать только с «опасными водителями». Сейчас «Қорғау» используется в 10-ти городах (Астана, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Атырау, Петропавловск, Туркестан, Семей, Тараз, Кокшетау). Система выявляет автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске», - пояснил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Раньше, чтобы установить таких водителей, требовалось останавливать все автомашины и проверять документы. С внедрением «Қорғау» система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится «опасный» водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД.

С ее помощью уже выявлено 777 фактов использования подложных номеров, установлено 2 700 водителей, лишенных прав, и изъято почти 5 тысяч госномеров, на штрафстоянку водворено около 13,5 тысячи автомашин.

С января следующего года система будет функционировать и в Караганде. Сейчас в шахтерской столице проходит ее тестирование. Однако уже были выявлены 104 нарушителя, допустившие 500 нарушений ПДД на 8 млн тенге.

Помимо новшеств, глава МВД отчитался по всем направлениям работ органов внутренних дел. Также он ответил на вопросы граждан в формате «свободный микрофон».





Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области