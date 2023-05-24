Интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире», высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам Главы государства фундаментом ЕАЭС была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе.

«Теперь хотел бы остановиться на второй половине вашего вопроса – о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза. Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг.

Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе.

То есть реализация «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов», - сказал Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость создания полноценной «бесшовной» среды взаимодействия на рынке Союза.

«Думаю, не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Предстоит создать полноценную «бесшовную» среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты.

Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза.

Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде, чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее», - отметил Глава государства.

Президент сказал, что экономическая интеграция – это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.

«Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.

Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места.

Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года.

Полагаю, что для стран экономического союза наиболее важным является вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю.

И это, без преувеличения, колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное – конструктивный настрой и учет интересов партнеров», - заявил Президент Казахстана.





Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

Также он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».



