Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер – Касым-Жомарт Токаев

    24 Мая 2023, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире», высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам Главы государства фундаментом ЕАЭС была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе.

    «Теперь хотел бы остановиться на второй половине вашего вопроса – о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза. Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг.

    Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе.

    То есть реализация «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов», - сказал Президент РК.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость создания полноценной «бесшовной» среды взаимодействия на рынке Союза.

    «Думаю, не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Предстоит создать полноценную «бесшовную» среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты.

    Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза.

    Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде, чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее», - отметил Глава государства.

    Президент сказал, что экономическая интеграция – это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.

    «Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.

    Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места.

    Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года.

    Полагаю, что для стран экономического союза наиболее важным является вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю.

    И это, без преувеличения, колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное – конструктивный настрой и учет интересов партнеров», - заявил Президент Казахстана.


    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

    Также он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Видео ЕАЭС Политика Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Мы свою критику доносим до коллег»: Серик Жумангарин озвучил проблемы в работе Союза
    Даже ядерное оружие одно на двоих – Касым-Жомарт Токаев о союзе России и Беларуси
    Сейчас мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Президент Казахстана
    ТМТМ и «Север-Юг» способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии - Президент РК
    Популярное
    1 Как отметят 200-летие Кокшетау
    2 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    3 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    4 «Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
    5 Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго