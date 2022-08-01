1 Августа 2022 21:34

Инструктора по роупджампингу приговорили к четырем годам колонии в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде огласили приговор инструктору по прыжкам на «тарзанке». Его признали виновным в гибели Евгении Леонтьевой. По решению суда его приговорили к 4 годам колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казыбекбийский районный суд признал инструктора роупджампинга виновным в некачественном оказании услуг, в результате чего погибла 34-летняя жительница Шахтинска Евгения Леонтьева.

«Суд приговорил Александра Музникаса к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Меру пресечения «содержание под стражей» оставить прежней. Срок наказания исчислять с момента его фактического задержания, с 11 октября 2021 года. Засчитать в срок отбытия наказания время нахождения под стражей из расчета один день за полтора дня отбывания наказания. Взыскать с осужденного в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 158 340 тенге», - вынес приговор судья Казыбекбийского районного суда Манат Жумакаева.

Инструктор свою вину не признал. По его словам, он не является сотрудником ТОО «Fly Kazakhstan» и на скамье подсудимых должен быть хозяин фирмы.

Также судья вынесла решение о взыскании суммы морального ущерба в пользу матери и супруга погибшей в размере 6 млн тенге.

10 октября 34-летняя Евгения Леонтьева прыгнула с крыши гостиницы «Созвездие» на аттракционе роупджампинг. Из-за незакрепленного троса, девушка разбилась об бетонное ограждение и скончалась в больнице.