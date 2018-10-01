Институты гражданского общества - в реализации основных приоритетов Послания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В СЦК состоялся круглый стол на тему «Участие институтов гражданского общества в реализации основных приоритетов Послания Главы государства», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, где приняли участие представители неправительственных организаций, экспертного сообщества и государственных органов, состоялось на информационной площадке Службы центральных коммуникаций.

Основными спикерами выступили председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства общественного развития РК Алия Галимова, руководитель управления по делам общественного развития города Астаны Данияр Есин, председатель ОФ «Аймак» Айгуль Соловьева, политолог Султанбек Султангалиев, вице-президент Гражданского альянса Казахстана Мусагали Дуамбеков, исполнительный директор РОО «Казахстанский союз юристов» Абдикарим Акжанов.

Председатель Комитета по делам гражданского общества МОР РК Алия Галимова в своем выступлении подчеркнула, что Послание является для казахстанцев особенно долгожданным и важным, поскольку оно посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

«В Послании отражены все ключевые стороны жизни казахстанского общества: рост доходов населения, жилья, дорог и ЖКХ, вопросы семьи и молодежи, сельского хозяйства, малого бизнеса и модернизации правоохранительной системы. Каждое из этих направлений важно для комфортной жизни граждан», - отметила Алия Галимова.

По ее мнению, приоритеты Послания являются логическим продолжением процессов модернизации и реформ.

«Заинтересованность и вовлеченность гражданского общества в процесс совершенствования системы государственного управления, в проведение реформ - основное условие для успешной реализации задач, поставленных Главой государства» - сказала спикер.

В своем выступлении политолог Султанбек Султангалиев отметил, что именно институты гражданского общества, такие как политические партии, общественные советы, неправительственные организации, некоммерческие фонды, являются катализаторами активизации общественных процессов, которые меняют к лучшему жизнь десятков и сотен тысяч наших соотечественников.

«И что самое главное, положительно воздействуют на образ мышления и мировоззрение людей в полном соответствии со словами Президента о том, что «каждый казахстанец должен четко понимать суть проводимых реформ и их важность в деле процветания нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня как никогда важна консолидация общества вокруг общих целей», - сказа он.

Автор: Лаура Амантаева