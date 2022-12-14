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    Институт профессиональных приемных семей может появиться в Казахстане

    14 Декабря 2022, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане может появиться Институт профессиональных приемных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно программе планируется внедрение института профессиональных приемных семей. Это создаст возможность воспитывать детей не в детских домах, а в домашних условиях. Особенно это важно для детей с тяжелыми заболеваниями, нескольких братьев и сестер из одной семьи», - сказал на заседании Правительства министр просвещения РК.По словам главы ведомства, все колледжи, школы и детские сады будут обеспечены мерами безопасности, будут усилены требования к охранным агентствам.

    Асхат Аймагамбетов заверил, что министерство совместно с местными исполнительными органами приложит все усилия для качественной реализации поручений Главы государства, данных в рамках предвыборной программы.

    Ранее сообщалось, что более 150 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены питанием в детских садах.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК Дети
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