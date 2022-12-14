Институт профессиональных приемных семей может появиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане может появиться Институт профессиональных приемных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно программе планируется внедрение института профессиональных приемных семей. Это создаст возможность воспитывать детей не в детских домах, а в домашних условиях. Особенно это важно для детей с тяжелыми заболеваниями, нескольких братьев и сестер из одной семьи», - сказал на заседании Правительства министр просвещения РК.По словам главы ведомства, все колледжи, школы и детские сады будут обеспечены мерами безопасности, будут усилены требования к охранным агентствам.

Асхат Аймагамбетов заверил, что министерство совместно с местными исполнительными органами приложит все усилия для качественной реализации поручений Главы государства, данных в рамках предвыборной программы.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены питанием в детских садах.



