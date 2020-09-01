Институт ответственных секретарей следует упразднить - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы остановиться на вопросе об институте ответственных секретарей. При введении данного института предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы, обеспечит стабильность аппарата», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, на деле этого не произошло.

«Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответственными секретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого Президентом. Поэтому институт ответственных секретарей следует упразднить», - отметил Глава государства.

«Их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств. Для реализации вышеуказанных предложений поручаю принять пакет поправок в законодательство о государственной службе до конца года», - заключил Президент.