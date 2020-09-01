Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Институт ответственных секретарей следует упразднить - Касым-Жомарт Токаев

    1 Сентября 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы остановиться на вопросе об институте ответственных секретарей. При введении данного института предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы, обеспечит стабильность аппарата», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

    По его словам, на деле этого не произошло.

    «Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответственными секретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого Президентом. Поэтому институт ответственных секретарей следует упразднить», - отметил Глава государства.

    «Их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств. Для реализации вышеуказанных предложений поручаю принять пакет поправок в законодательство о государственной службе до конца года», - заключил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Другие государственные органы Политические реформы Послание Президента РК-2020
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане