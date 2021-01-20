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    Институт ответственных секретарей министерств официально упразднен в Казахстане

    20 Января 2021, 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены поправки в ряд указов Президента, предусматривающие возложение полномочий ответственных секретарей на руководителей аппаратов министерств. Об этом сообщили в Агентстве по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    18 января 2021 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан».

    «Указ был разработан в реализацию законов, принятых во исполнение поручения Президента в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года по упразднению института ответственных секретарей. Так, ранее из Конституционного закона «О Правительстве Республики Казахстан» были исключены нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закреплены за руководителями аппаратов в Законе «О государственной службе». Также внесены соответствующие законодательные поправки по разграничению должностных полномочий и ответственности между руководителем аппарата и министром. В этой связи внесены соответствующие поправки в ряд указов Президента, предусматривающие возложение полномочий ответственных секретарей на руководителей аппаратов министерств», - сообщили в агентстве.

    Указом также поставлены на утрату Указ «О статусе и полномочиях ответственного секретаря центрального исполнительного органа Республики Казахстан», Правила отбора в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», Правила формирования кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» и Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «А».

    Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

    Ранее сообщалось, что распоряжением Президента РК ранее были освобождены от должности ответственные секретари 8 министерств.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Другие государственные органы Политические реформы Послание Президента РК-2020
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