Институт омбудсмена по защите прав потребителей внедрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрение института омбудсмена в сфере защиты прав потребителей будет способствовать активной политики либерализации бизнеса в стране, повышению правовой грамотности потребителей и их взыскательности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

«Задачами омбудсмена будут - досудебное урегулирование по возникшим вопросам прав потребителя с предпринимателем, в противном случае обращение в судебные органы с иском в интересах и защиты прав потребителей, активное участие в разработке отраслевых проектов правовых актов государственных органов-разработчиков, если они затрагивают интересы или могут ущемить права потребителей, просвещение и повышение правовой грамотности граждан по вопросам прав потребителей», - проинформировали в пресс-службе.

По результатам социологического опроса, проведенного в 2021 году, 20 тыс. респондентов, а это 55% из всех опрошенных, выразили положительные отклики по созданию института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей

«Для рассмотрения обращений потребителей общественными институтами, они могут воспользоваться Единой информационной системой защиты прав потребителей e-tutynushy.kz (единая электронная книга жалоб потребителей). Для этого потребителю и общественному институту ЗПП необходимо только зарегистрироваться в ней. Важно отметить ее особенность, которая позволяет потребителю по принципу «единого окна» направить бесплатно и мгновенно свою претензию в адрес предпринимателя для получения мотивированного ответа по этому поводу. Аналогов e-tutynushy.kz – моста между потребителем и предпринимателем, нет», - сообщили в ведомстве.



