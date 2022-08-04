Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Институт омбудсмена по защите прав потребителей внедрят в РК

    4 Августа 2022 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрение института омбудсмена в сфере защиты прав потребителей будет способствовать активной политики либерализации бизнеса в стране, повышению правовой грамотности потребителей и их взыскательности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

    «Задачами омбудсмена будут - досудебное урегулирование по возникшим вопросам прав потребителя с предпринимателем, в противном случае обращение в судебные органы с иском в интересах и защиты прав потребителей, активное участие в разработке отраслевых проектов правовых актов государственных органов-разработчиков, если они затрагивают интересы или могут ущемить права потребителей, просвещение и повышение правовой грамотности граждан по вопросам прав потребителей», - проинформировали в пресс-службе.

    По результатам социологического опроса, проведенного в 2021 году, 20 тыс. респондентов, а это 55% из всех опрошенных, выразили положительные отклики по созданию института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей

    «Для рассмотрения обращений потребителей общественными институтами, они могут воспользоваться Единой информационной системой защиты прав потребителей e-tutynushy.kz (единая электронная книга жалоб потребителей). Для этого потребителю и общественному институту ЗПП необходимо только зарегистрироваться в ней. Важно отметить ее особенность, которая позволяет потребителю по принципу «единого окна» направить бесплатно и мгновенно свою претензию в адрес предпринимателя для получения мотивированного ответа по этому поводу. Аналогов e-tutynushy.kz – моста между потребителем и предпринимателем, нет», - сообщили в ведомстве.
    #Общество #Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 489 млн тенге за отопление вернут потребителям в Казахстане
    Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане