Институт надзора за рынком внедрят в Казахстане с 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 июля вступит в силу новый Закон о техническом регулировании. Законом создается институт надзора за рынком, вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции для проведения лабораторных испытаний. Об этом сообщил Министр торговли и интеграции РК Султанова Б.T. на отчетной встрече с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

По части технического регулирования Министр отметил, что системы стандартизации и сертификации РК призваны стимулировать рост оборота качества продукции.

Отслеживать продукцию будут онлайн - через информационные системы сертификации и аккредитации. В последующем электронные сертификаты будут интегрированы с общими процессами Евразийской экономической комиссии. Нововведения обеспечат прозрачность и эффективность контрольно-надзорной деятельности в области техрегулирования.

Министр сообщил, что большое внимание Министерство уделяет развитию современной лабораторной базы. В течение текущего года в Казахстане получили аккредитацию несколько уникальных лабораторий. На базе Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина открылась Казахстанско-Китайская лаборатория по биологической безопасности, созданная для устранения взаимных технических барьеров в торговле. Она включена в перечень лабораторий «Один пояс, один путь» и планирует получить аккредитацию в КНР.

В этом году начала работу и испытательная лаборатория по электромагнитной совместимости, тестирующая на безопасность различные виды техники - Безэховая камера (БЭК). Аналогов БЭК в СНГ нет. Открытие подобных лабораторий в Казахстане позволяет казахстанскому бизнесу сократить временные и финансовые издержки как минимум в 3 раза.

Также министр отметил, что наличие лабораторий позволяет своевременно и на высоком уровне проводить испытание импортной продукции, исключая обращение контрафактной и небезопасной. Сотрудничество производителей цементной продукции и испытательной лаборатории «Сапа ИнтерСистем» привело к созданию первой в Казахстане, полностью укомплектованной лабораторий по испытанию цемента. Это позволит защитить внутренний рынок от импорта небезопасной и некачественной продукции. Также будет обеспечен сбыт для отечественных производителей.

В ходе встречи были заданы вопросы от населения, одним из которых стал вопрос о стандартизации и межгосударственных стандартов в рамках СНГ. Министр пояснил, что МТИ рассматривает все проекты ГОСТов с учетом обязательного мнения государственных органов и бизнес-сообщества. Не принимаются ГОСТы, которые не соответствуют интересам Казахстана. Для защиты казахстанской промышленности на торговых рынках и обеспечение присутствия на рынке безопасной и качественной продукции Министерство приняло программу на увеличение разработки ГОСТ. Также будут разрабатываться стандарты для Казахстанских лабораторий на требования безопасности по техническим регламентам ЕАЭС и стандарты для стран потребителей казахстанской продукции.