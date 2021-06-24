Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Институт надзора за рынком внедрят в Казахстане с 1 июля

    24 Июня 2021, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 июля вступит в силу новый Закон о техническом регулировании. Законом создается институт надзора за рынком, вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции для проведения лабораторных испытаний. Об этом сообщил Министр торговли и интеграции РК Султанова Б.T. на отчетной встрече с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

    По части технического регулирования Министр отметил, что системы стандартизации и сертификации РК призваны стимулировать рост оборота качества продукции.

    Отслеживать продукцию будут онлайн - через информационные системы сертификации и аккредитации. В последующем электронные сертификаты будут интегрированы с общими процессами Евразийской экономической комиссии. Нововведения обеспечат прозрачность и эффективность контрольно-надзорной деятельности в области техрегулирования.

    Министр сообщил, что большое внимание Министерство уделяет развитию современной лабораторной базы. В течение текущего года в Казахстане получили аккредитацию несколько уникальных лабораторий. На базе Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина открылась Казахстанско-Китайская лаборатория по биологической безопасности, созданная для устранения взаимных технических барьеров в торговле. Она включена в перечень лабораторий «Один пояс, один путь» и планирует получить аккредитацию в КНР.

    В этом году начала работу и испытательная лаборатория по электромагнитной совместимости, тестирующая на безопасность различные виды техники - Безэховая камера (БЭК). Аналогов БЭК в СНГ нет. Открытие подобных лабораторий в Казахстане позволяет казахстанскому бизнесу сократить временные и финансовые издержки как минимум в 3 раза.

    Также министр отметил, что наличие лабораторий позволяет своевременно и на высоком уровне проводить испытание импортной продукции, исключая обращение контрафактной и небезопасной. Сотрудничество производителей цементной продукции и испытательной лаборатории «Сапа ИнтерСистем» привело к созданию первой в Казахстане, полностью укомплектованной лабораторий по испытанию цемента. Это позволит защитить внутренний рынок от импорта небезопасной и некачественной продукции. Также будет обеспечен сбыт для отечественных производителей.

    В ходе встречи были заданы вопросы от населения, одним из которых стал вопрос о стандартизации и межгосударственных стандартов в рамках СНГ. Министр пояснил, что МТИ рассматривает все проекты ГОСТов с учетом обязательного мнения государственных органов и бизнес-сообщества. Не принимаются ГОСТы, которые не соответствуют интересам Казахстана. Для защиты казахстанской промышленности на торговых рынках и обеспечение присутствия на рынке безопасной и качественной продукции Министерство приняло программу на увеличение разработки ГОСТ. Также будут разрабатываться стандарты для Казахстанских лабораторий на требования безопасности по техническим регламентам ЕАЭС и стандарты для стран потребителей казахстанской продукции.

    Автор:

    Экономика Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей