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    Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А представил результаты еxit-poll

    20 Марта 2023, 00:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Институт комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» представил результаты еxit-poll в эфире телеканала КТК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Института, было опрошено около 312 тысяч избирателей.

    По итогам еxit-poll, голоса избирателей распределились следующим образом:

    Партия «AMANAT» – 54,42%.

    Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,21%;

    Партия «Respublica» – 8,79%.

    Народная партия Казахстана – 6,89%.

    Партия зеленых «Байтақ» – 2,17%;

    Демократическая партия «Ақ жол» – 8,21%;

    Общенациональная социал-демократическая партия – 4,91%.

    «Против всех» проголосовали 4,4% избирателей.

    Согласно результатам еxit-poll, подготовленного Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», в Мажилис прошли 5 партий из 7.

    Явка избирателей составила 55,58%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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