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    Институт гражданской конфискации планируют создать в Казахстане

    18 Мая 2023, 16:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комментируя вопрос журналистов о законопроекте по возврату незаконно вывезенных средств, вице-министр юстиции Алма Муканова сообщила о том, что в разрабатываемом Правительством законопроекте предлагается ввести новый институт гражданской конфискации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В разрабатываемом Правительством законопроекте по возврату незаконно вывезенных активов предлагается абсолютно новый институт гражданской конфискации. Если у лица имеется огромное количество необоснованного богатства, активов, то, чтобы его конфисковать, обязательно должны пройти все инстанции в уголовном порядке, соответствующее следствие должно пройти, уголовным судом должно быть рассмотрено. Вместе с тем, в рамках законопроекта, который сейчас находится в работе, вводится институт гражданской конфискации. Будет создан рабочий орган при Генеральной прокуратуре, который будет заниматься возвратом активов. В рамках данного госоргана будет вестись определенная работа по установлению субъектов, которые должны подпадать в определенный реестр лиц», - сообщила в кулуарах Мажилиса Алма Муканова.

    По ее словам, сейчас обсуждаются разные критерии: о каком минимуме суммы идет речь.

    «Мы же не можем каждое лицо подозревать, обвинять. Мы должны эту сумму для себя определить. Второй момент: каким образом лицо могло соответствующее богатство обрести, было ли у него какое-то преимущественное положение в отношении других», - пояснила вице-министр.

    Алма Муканова добавила, что вопрос возврата незаконно вывезенных средств с зарубежных юрисдикций достаточно сложный и комплексный.

    «Во-первых, большой фактор играет наличие международных соглашений с теми странами, куда данные активы вынесены. Генеральная прокуратура эту работу проводит. Думаю, они часто стараются выходить и давать соответствующую информацию. Но при этом в рамках рассматриваемого законопроекта увидели и нашли, и поддерживаем норму касательно увеличения международного сотрудничества по данным вопросам», - добавила Алма Муканова.

    Ранее в Минюсте ответили, когда на рассмотрение Мажилиса попадет законопроект по возврату незаконно вывезенных активов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минюст
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