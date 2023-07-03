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    Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане

    3 Июля 2023, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С вступлением в силу Социального кодекса РК 1 июля утвержден статус государственных инспекторов социальной защиты, их основные положения, права и обязанности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Главный государственный инспектор социальной защиты по Республике Казахстан будет утвержден на уровне центрального государственного органа.

    Руководители территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК наделены статусом главных государственных социальных инспекторов по регионам.

    В каждом регионе утвержден штат рядовых государственных инспекторов социальной защиты.

    В компетенцию госинспекторов соцзащиты входит осуществление государственного контроля соблюдения законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг, социального обеспечения, в том числе пенсионного обеспечения и обязательного социального страхования в части своевременного и правильного назначения социальных выплат, своевременного и полного перечисления получателю социальных выплат НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    Государственный контроль будет осуществлён к субъектам:

    осуществляющим оказание специальных социальных услуг (дома для престарелых, лиц с инвалидностью, реабилитационные центры, центры дневного пребывания и т.д.);

    управления и отделы занятости и социальных программ в части обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации и услугами;

    к государственным и частным объектам социальной инфраструктуры, в части обеспечения полной доступности для лиц с инвалидностью;

    филиалам НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и АО «Государственный фонд социального страхования» в части назначения, своевременной и полной выплаты пенсий, пособий и социальных выплат.

    В сфере социальной защиты выстроена система государственного контроля (осуществление проверок объектов всех форм собственности в соответствии с Предпринимательским и Социальным кодексами), которая будет усилена введением социальных инспекторов, что даст положительный эффект в реализации Национального плана по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года и Социального кодекса РК.

    Также госинспекторы соцзащиты наделяются функциями о временном отстранении от работы социального работника в случае выявления его несоответствия квалификационным требованиям и требованиям, предъявляемым к соцработникам, угрожающего жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг. В случае выявления фактов, угрожающих жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг, госинспекторы уполномочены вынести предписание о временном отстранении от работы должностных лиц и работников проверяемого субъекта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК
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