Институт глобального зеленого роста появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы наблюдаем устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира. Количество стран, заявивших о целях по углеродной нейтральности и отказе от угля, ежегодно растет. Казахстан также активно следует мировым трендам зеленого развития. Главой государства заявлено о достижении Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

По его словам, достижение данных направлений предусматривает привлечение зеленых инвестиций и развитие рынка зеленых финансов, реализацию низкоуглеродных проектов.

«Институт установил стратегическое партнерство с Зеленым Климатическим Фондом (ЗКФ), который является одним из важнейших из финансовых институтов в области изменения климата, а также финансовым механизмом Рамочной конвенции ООН по изменению климата», - отметил министр.

«Таким образом, присоединившись к Соглашению, Казахстан будет иметь доступ к экспертному потенциалу и наработанной базе знаний института, с возможностью привлечения технической помощи, без принятия каких-либо обязательств», - добавил С. Брекешев.

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