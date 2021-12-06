Институт антикоррупционного комплаенса заработал в акмолинских медорганизациях

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На совместном заседании комиссии партийного контроля и общественного совета по противодействию коррупции при акмолинском региональном филиале партии Nur Otan был заслушан отчет руководителя управления здравоохранения региона Наримана Сыздыкова о проводимой работе по соблюдению антикоррупционного законодательства. По словам спикера, в медорганизациях Акмолинской области уже созданы институт антикоррупционного комплаенса и юридический совет, которые помогут обеспечить соблюдение всех норм медиками региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Н. Сыздыкова, за 2020 год и первый квартал 2021 года при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков был выявлен коррупционный риск, выраженный в неправомерной выдаче больничных листов медицинскими работниками, то есть отсутствовал механизм прозрачности и достоверности указанных документов.

«Для устранения коррупционного риска внедрена система QR-кода, тем самым работодатели имеют возможность на рабочем месте проверить достоверность выдачи больничного листа», - отметил спикер.

В подведомственных медицинских организациях, как пояснил руководитель облздрава, введен институт антикоррупционного комплаенса, основной задачей которого является обеспечение соблюдения организациями и их работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

«Помимо этого, организован так называемый юридический совет, в состав которого входят юристы, специалисты управления здравоохранения, имеющие юридическое образование, а также юристы из подведомственных организаций. Задача этого юридического совета - профилактика всех коррупционных правонарушений, нулевая толерантность к минимальному проявлению коррупции. Что же касается комплаенс-службы, то в настоящий момент три сотрудника проходят обучение. Комплаенс-офицеры помогут пресекать любые проявления коррупции», - пояснил Н. Сыздыков.

Руководитель облздрава напомнил также инциденты, имевшие место среди медработников в текущем году. К примеру, в январе управлением проводился мониторинг в деятельности главного врача Егиндыкольской районной больницы, в ходе которого были выявлены нарушения в части надбавок и возникли сомнения в составлении табелей учета рабочего времени.

«Согласно проверке, были выявлены нарушения и материалы направлены в уполномоченный орган – антикоррупционную службу по Акмолинской области. Приговором Егиндыкольского районного суда от 15 октября 2021 года бывший главный врач больницы признан виновным в совершении уголовного коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и других госорганах. Ущерб государству составил 1,7 миллиона тенге. В настоящее время мной поручено проводить аналогичные мониторинги на постоянной основе», - поделился Н. Сыздыков.

На сегодняшний день кокшетауским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения Акмолинской области С. Ильясова, бывшего директора акмолинского областного центра фтизиопульмонологии К. Ташметова и директора ТОО «Медлайн» Ж. Молдантаевой по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных в период чрезвычайного положения 2020 года на приобретение медицинского оборудования. Окончательный приговор по делу еще не вынесен.

В системе здравоохранения, как считает Н. Сыздыков, подчас наблюдается проблема правового нигилизма – как правило, первыми руководителями отрицается необходимость работы в правовом поле.

«Некоторые считают, что есть свой кодекс здравоохранения, и этого достаточно. Но жизнь показывает, что одного кодекса недостаточно. Чаще всего нарушения в сфере здравоохранения связаны с госзакупками. К примеру, когда по завышенной цене покупается оборудование, которое можно приобрести в несколько раз дешевле. Второе - злоупотребление полномочиями. Третье – профессиональные медицинские правонарушения», - поделился Н. Сыздыков.

Председатель комиссии партийного контроля Аскар Амиржанов добавил, что многие руководители в вопросах, которые они не понимают, полагаются на мнение главбухгалтера.

«Многие нарушения допускаются не с умыслом, а по незнанию. Как мне кажется, необходимо проводить с главврачами какие-то курсы. Ведь если сегодня к врачам не относиться бережно, то мы дойдем до такой стадии, когда нас лечить будет некому», - резюмировал А. Амиржанов.