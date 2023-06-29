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    Инспекторы патрульной полиции Алматы и Алматинской области подозреваются в получении взяток

    29 Июня 2023, 09:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении 7 сотрудников патрульной полиции по г. Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    Они подозреваются в неоднократном получении взяток. Незаконное денежное вознаграждение полицейские получали за непривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения.

    Кроме того, инспекторы обманным путем завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах.

    В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

    Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область МВД РК Борьба с коррупцией
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