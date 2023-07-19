Инспекторы нацпарка «Бурабай» за 4 дня оперативно ликвидировали 7 природных пожаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О трудной работе и успехах коллектива ГНПП «Бурабай», который в аномальных природных условиях надежно противостоит стихии огня, рассказал Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев, передает МИА «Казинформ».

Как поделился на своем Telegram-канале Айбек Дадебаев, в конце прошлой недели (с 13 по 16 июля) инспекторы нацпарка оперативно ликвидировали 7 природных пожаров на территории 5 различных лесничеств нацпарка.

«В условиях жары и засухи, когда грозы бьют, порывы ветра достигают штормовых показателей (свыше 20 метров в секунду), а дождя при этом нет, лесные инспекторы в кратчайшие сроки взяли под контроль возникшие от грозовых разрядов возгорания и отстояли заповедную территорию нацпарка», - отметил Управляющий делами Президента РК.

Общая площадь пострадавшей в этих 7 пожарах территории ГНПП «Бурабай» составила 1,7 га, в том числе 0,5 га лесных угодий.

«Если учесть, что тушение пожаров происходило не только в аномальных погодных условиях, но и на труднодоступных для техники горных склонах, такую оперативность, слаженность и самоотверженность в работе можно назвать подвигом. Искренне благодарю всех участников этого противостояния с огнем!», - написал Айбек Дадебаев.

По его словам, ситуация лишний раз подтвердила и насколько верным было решение о внедрении электронной системы раннего обнаружения лесных пожаров «Smart National Park Burabay» и как профессионально работают сотрудники Центра оперативного управления нацпарка, четко оценивая ситуацию и грамотно привлекая к тушению пожара дополнительные силы.

«14 июля на базе ГНПП «Бурабай» прошло расширенное выездное совещание представителей национальных природных парков и резерватов, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Участники встречи своими глазами, можно сказать «в боевых условиях» увидели эффективность взаимодействия инспекторов нашего нацпарка с «электронным оком». Надеюсь, опыт ГНПП «Бурабай» будет полезен другим казахстанским нацпаркам. Новые технологии будут взяты на вооружение для охраны природы страны и станут надежным заслоном стихии», - отметил Управляющий делами Президента РК.