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    Инспекторам в области промышленной безопасности обещают поднять зарплату

    2 Ноября 2021, 14:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр поделился планами о повышении заработной платы инспекторам в области промышленной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с 5 шагом Плана нации – 100 конкретных шагов с 1 января 2022 года планируется поэтапный переход центральных государственных органов на новую систему оплаты труда. Должностные оклады государственных служащих территориальных департаментов комитета (категории С-О) в течение 3-х лет повысятся в 1,9 раза», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил, что во исполнение поручения Первого Президента – Елбасы, данного на съезде партии «Nur Otan» 27 февраля 2019 года, с 1 июня 2019 года наряду с работниками акиматов и маслихатов, работникам отдельных категорий должностей территориальных подразделений центральных государственных органов заработная плата была повышена в среднем на 25%.

    «МЧС прорабатывается вопрос увеличения штатной численности государственных инспекторов в области промышленной безопасности на 61 единицу», - заключил Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Безопасность МИИР РК
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