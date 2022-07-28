Инспектор по карантину растений выдавала фиктивные сертификаты в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Один год ограничения свободы и 100 часов исправительных работ получила за фиктивные сертификаты акмолинская инспектор по карантину растений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области, приговором Кокшетауского городского суда главный специалист – инспектор по карантину растений Кокшетауской городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Айнагуль Исмаилова осуждена к ограничению свободы сроком на 1 год и 100 часов исправительных работ с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

«По данным следствия, Исмаилова в период 2021-2022 гг., фактически не выезжая на досмотр подкарантинной продукции, вносила заведомо ложные сведения в акты карантинного фитосанитарного контроля и надзора. На основании подложных актов она выдавала предпринимателям фитосанитарные и карантинные сертификаты, предоставляющие право на перемещение подкарантинной продукции за пределы области и РК. Приговор в законную силу не вступил», - сообщается на сайте ведомства.

Чтобы исключить повторные аналогичные правонарушения, департамент по противодействию коррупции в порядке статьи 200 УПК внес в госорган представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, а также проведена профилактическая встреча.

Как отметил в ходе выступления на встрече руководитель департамента Антикоррупционной службы Арман Рахимов, формальный досмотр подкарантинной продукции приводит к высокому риску ее заражения карантинными объектами, что, в свою очередь, несет серьезную угрозу продовольственной безопасности. Учитывая неоднократные факты коррупционных преступлений в сфере АПК за последние несколько лет, департаментом будет проводить детальный антикоррупционный мониторинг данной сферы.

«В рамках представления руководителя Кокшетауской городской теринспекции, как непосредственного руководителя Исмаиловой, уволили с госслужбы за ненадлежащий контроль за подчиненными, а также руководство Акмолинской областной теринспекции привлекли к дисциплинарным взысканиям», - резюмировали в ведомстве.