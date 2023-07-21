Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Инспекцию за соблюдением недропользователями условий контрактов проведет МИИР

    21 Июля 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев подписал приказ о проведении контроля и мониторинга за соблюдением недропользователями условий контрактов и лицензий по твердым полезным ископаемым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Таким образом, в рамках данного мониторинга с 24 июля текущего года будут осуществлены выезды на месторождения по всем регионам страны.

    В первую очередь будет проводиться контроль и мониторинг недропользователей, у которых имеются факты нарушения исполнения лицензионно-контрактных обязательств.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Экономика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда приведут в порядок автодороги республиканского значения
    Получить диплом командира судна станет проще в Казахстане
    Увеличить экспорт бытовой техники на $100 млн планируют в Казахстане
    Казахстан намерен увеличить объемы производства продукции машиностроения более чем в два раза
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау