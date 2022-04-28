Инспекция труда проверяет 64 предприятия по фактам привлечения иностранцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество несчастных случаев по итогам 9 месяцев прошлого года было высоким. Поэтому органы прокуратуры совместно с инспекцией труда провели проверку некоторых предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного государственного инспектора труда Толегена Оспанкулова, имеются факты нарушения и сокрытия несчастных случаев.

«Проверка идет на 64 предприятиях, которые привлекли иностранную рабочую силу более 30 человек. Количество несчастных случаев на производствах по итогам 9 месяцев было высоким. Прокуратура инициировала проверки этих органов и были выявлены факты, по которым генеральная прокуратура выдает нам свои сведения, согласно которым мы будем принимать меры», - сказал на брифинге Службы центральных коммуникаций главный государственный инспектор труда РК Т. Оспанкулов.

Т. Оспанкулов отметил, что действительно были факты нарушения и случаи сокрытия несчастных случаев.

«Необходимо отметить, что мы прописали в трудовой кодекс такую норму: если гражданин при поступлении в травматологическое отделение говорит о том, что состоит в трудовых отношениях с какой-то организацией, то медицинская организация в течение трех дней в обязательном порядке должна уведомить организацию, государственные органы, госинспекцию труда и родственников о том, что поступил такой человек с травмой. Скрыть несчастные случаи очень сложно. Можно скрыть, если человек не поступал в медицинское учреждение: получил травму и лечится другим способом, либо при поступлении в медицинское учреждение говорит, что не на производстве получил травму, а в домашних условиях», - пояснил спикер.

Главный инспектор труда напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушение правил безопасности и охраны труда.

«Если на предприятии произойдет несчастный случай со смертельным исходом, то в этом случае при выявлении нарушений со стороны работодателя его могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до ограничения свободы от трех до пяти лет. Если погибнут два и более человек, то - до семи лет. В этом отношении ответственность предусмотрена», - добавил Т. Оспанкулов.