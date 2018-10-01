Иностранцы едут в Казахстан за процедурой ЭКО - Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стоимость кардиохирургических и нейрохирургических операций, а также процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) ниже, чем в зарубежных странах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть пациенты из-за рубежа. В Казахстане большой акцент делается на развитии медицинского туризма как въездного, так и внутреннего. В основном поток иностранных пациентов наблюдается для получения процедур кардиохирургического и нейрохирургического кластеров, а также кластера экстракорпорального оплодотворения. При этом, стоимость данных процедур дешевле чем, например, в Индии, которая является лидером в сфере медицинского туризма», - рассказал вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.



Но и граждане Казахстана также выезжают за рубеж для получения необходимого лечения.



«Однако в сфере кардиохирургии отмечается наименьший процент граждан, которые выезжают по кардиохирургии за рубеж. Это говорит о том, что на сегодняшний день у пациентов есть доверие к казахстанским врачам», - подчеркнул вице-министр.



«У нас современная инфраструктура: мы были во всех зарубежных клиниках, у нас не хуже палаты, если не лучше. Подтверждением тому является тот факт, что современное оборудование Azurion, предназначенное для проведения сложных операций на сердце впервые на постсоветском пространстве внедрено в Казахстане», - добавил он.



Алексей Цой отметил, что в перспективе также планируется закуп данного оборудования и для остальных регионов Казахстана.



«Если у нас будет больше современного оборудования, мы сможем предотвратить проведение больших открытых операций. Рост интервенционных операций в Казахстане заметно увеличивается, при этом снижается количество открытых операций. Это очень правильная закономерность, это мировой тренд», - заключил он.







Автор: Камила Амирова