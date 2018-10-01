Иностранцы будут учиться медицине в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области медицинским специальностям будут обучать иностранных студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин провел совещание по вопросам обучения иностранных студентов на медицинском факультете Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова.

По информации проректора по учебной работе Айгуль Жакуповой, для подготовки медицинских кадров университетом созданы необходимые условия: укомплектован профессорско-преподавательский состав, приобретено учебно-лабораторное оборудование, создан деканат медицинского факультета, а также 2 кафедры - клинических дисциплин и морфологии, физиологии и общей анатомии. Иностранных студентов на английском языке будут обучать 103 преподавателя.

Как было отмечено, контингент студентов специальности «Общая медицина» составляет 173 человека, в том числе по грантам акима области обучаются 50 человек, по грантам МОН РК - 12 студентов, остальные на договорной основе.

Для организации работы симуляционного центра доклинической подготовки врачей и современных лабораторий - «виртуальный пациент», «виртуальная медицинская академия» - университету передано двухэтажное здание.

«МОН реализует проект, инициированный Президентом страны. В рамках развития образовательного хаба в Центральной Азии казахстанские вузы должны принимать у себя и обучать иностранных студентов. По этому поводу в июле 2018 года мы заключили договор о сотрудничестве с фирмой «Sun Trap 786 Limited» (Индия)», - сообщила А. Жакупова.

В свою очередь, директор фирмы Шейх Фарух отметил, что их компания имеет большой опыт сотрудничества с организациями образования. В этой сфере фирма работает уже 25 лет. Приезд первой группы иностранных студентов из Индии в Кокшетау ожидается 15 октября. Затраты на их учебу, проживание и питание берет на себя страна-отправитель.

Акимом области даны поручения руководителям отраслевых управлений и правоохранительных органов по созданию условий безопасного пребывания, медицинского обслуживания, безболезненной адаптации иностранных студентов на территории региона.

В Кокшетауском госуниверситете на сегодняшний день обучаются 60 иностранных студентов, прибывших из Монголии, Узбекистана, Таджикистана, России. Кроме того, заключен договор по привлечению студентов из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Непала, Бангладеша.