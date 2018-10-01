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Иностранцу продали 27 краденых телефонов в Таразе

5 Октября 2018 08:23 193
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Иностранцу продали 27 краденых телефонов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пресечена деятельность устойчивой группы, занимавшейся кражей, скупкой и продажей сотовых телефонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области. 

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В Меркенском районе задержан 28-летний гражданин Кыргызстана, у которого изъяты 27 сотовых телефонов новых моделей. Их примерная рыночная стоимость составляет 700 тысяч тенге.  На допросе гражданин КР заявил, что приобрел гаджеты в Таразе.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 24-летний житель Тараза, который занимался скупкой сотовых телефонов на рынке возле магазина «Чайка» областного центра. Он подтвердил продажу 27 телефонов кыргызстанцу, однако не смог предоставить подтверждающих документов на мобильные устройства.

Иностранцу продали 27 краденых телефонов в Таразе 

«После проверки изъятых телефонов были установлены 11 жителей Тараза, которые являются владельцами гаджетов и в разное время обращались в полицию по фактам краж принадлежащих им сотовых телефонов. Задержан 25-летний житель Тараза, который признался в совершении серии краж телефонов и последующей их реализации скупщику возле магазина «Чайка». При этом последний знал, что приобретаемые телефоны краденые», - сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».  

 

 

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Ключевые слова: Кыргызстан, Жамбылская область, Происшествия,
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Автор:

Галина Скрипник

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