Иностранных туристов спасли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Двух иностранных туристов спасли в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 марта в 19:58 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе, в районе перевала Асы и водохранилища Бартогай, потерялись иностранные туристы: гражданин Бельгии и гражданин Франции.

«На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытию выяснилось, что у мужчин 1987 года рождения сломалась взятая в аренду автомашина, на которой они планировали посетить красивые природные достопримечательности Казахстана. Самостоятельно исправить поломку в автомобиле они не смогли, поэтому по спутниковой связи обратились за помощью к спасателям», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Воспользовавшись спутниковым телефоном, нажав на кнопку «SOS», туристы смогли передать координаты и свое местоположение. Первым сообщение о помощи получила компания, оказывающая услуги связи в США, затем данное сообщение было передано через посольство Казахстана в ДП Алматы, которые в свою очередь передали данное сообщение в ДЧС Алматинской области.

Принятыми мерами в 01:30 часов силами ДЧС (6 сотрудников и 2 единиц техники), РОСО Алматы (9 сотрудников и 2 единиц техники, 1 кинологический расчет), местной полицейской службы с.Шелек (5 сотрудников и 2 единиц техники) туристы были найдены и отправлены в Алматы. В медицинской помощи не нуждались.