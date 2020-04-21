Иностранные туристы укрывались от коронавируса в пещере почти месяц в Индии

РИШИКЕШ. КАЗИНФОРМ - Люди, живущие в режиме строгой изоляции из-за риска распространения коронавируса, адаптируются, как могут, но шесть иностранных туристов выбрали весьма необычный подход, спрятавшись в пещере в Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По словам сотрудника полиции, группа туристов жила в пещере почти месяц недалеко от Ришикеша, города в штате Уттаракханд на севере Индии, некогда прославленного The Beatles. Полиция нашла туристов в воскресенье. В группе туристов - четверо мужчин и две женщины из Франции, Турции, Украины, США и Непала. Согласно действующим в стране правилам, их всех поместили на карантин в ашраме.

«Туристам пришлось покинуть отель, так как у них не осталось денег, и они нашли убежище в пещере», - сказал Мукеш Чанд, представитель полиции Уттаракханда.

Они жили в пещере с 24 марта, пока их не нашла полиция.

Правительство штата ввело запрет на въезд индийским и иностранным туристам в штат Уттаракханд с 20 марта из-за вспышки коронавируса.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении режима строгой изоляции в стране с 25 марта по 14 апреля. Но позже власти продлили карантин как минимум до 3 мая. Такой режим предусматривает закрытие границ между регионами страны.

Власти страны запустили веб-сайт «Застрявшие в Индии», чтобы оказывать помощь иностранцам, застрявшим в стране из-за карантина.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Индии зарегистрировано 17 615 случаев заражения коронавирусом, 559 человек скончались.

Ришикеш известен как столица мира йоги. Члены легендарной группы The Beatles посетили город в 1968 году. За время своей поездки они написали около 40 песен, некоторые из них вошли в «Abbey Road» и «The White Album».