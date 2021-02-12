Иностранные студенты могут въезжать на территорию Казахстана для продолжения учебы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Иностранные студенты могут въезжать на территорию Казахстана для продолжения учебы. Об этом сообщили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешен въезд иностранных студентов, граждан иностранных государства. Это касается учащихся, студентов, курсантов, слушателей. Они могут въезжать на территорию Республики Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID карт, сдачи экзаменов при наличии подтверждения и приглашения в казахстанские учебные заведения. Если иностранные студенты на государственной границе предъявляет документы, подтверждающие его обучение в Казахстане, при условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований имеют право въехать для продолжения учебы», - пояснил подполковник Мундаш Муллуашев.

Ранее Пограничная служба Комитета национальной безопасности ответила на вопрос о том, можно ли сухопутную границу пересекать на собственном автотранспорте .

Также разъяснила гражданам правила пресечения границы в период пандемии . Таким образом, гражданин РК по любой цели поездки может выехать в иностранные государства из Казахстана один раз в 30 дней. Таким образом, периодичность будет определяться при выезде из РК. После возвращения в страну следующий выезд будет возможен только по истечению 30 дней с момента въезда в РК.