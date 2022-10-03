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    Иностранные пилоты смогут управлять гражданскими самолетами в Кыргызстане

    3 Октября 2022, 22:20

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане из-за нехватки квалифицированных летных кадров, имеющих допуск на иностранные типы самолетов Airbus, Boeing, McDonnell Douglas, предлагается привлекать иностранных специалистов в состав экипажей гражданских воздушных судов КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете министров КР.

    На общественное обсуждение вынесен соответствующий проект постановления Кабмина КР, в котором говорится, что иностранные пилоты могут быть допущены для осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ на иностранных типах воздушных судов, в случае отсутствия авиационного персонала из числа кыргызстанцев, при условии прохождения ими процедуры признания действующего свидетельства авиационного персонала органом гражданской авиации КР, а также прошедшие подготовку в соответствующих образовательных организациях республики.

    Привлечение иностранного персонала в гражданскую авиацию КР обусловлено тем, что подготовка летного персонала из числа курсантов авиационного института требует много времени.

    К примеру, время первоначальной теоретической подготовки студентов в учебном заведении занимает почти 3 года с оплатой обучения 250 тыс. сомов (более $ 3 тыс.), на практическое обучение пилотированию воздушных судов требуется примерно 6 месяцев стоимостью 3 млн сомов (более $ 37 тыс.), на переучивание на воздушные суда Airbus или Boeing уходит 2-3 месяца с оплатой 2 млн 7 тыс. сомов (более $ 33 тыс.), на введение второго пилота в качестве командира воздушного судна - 3-4 года, общее время подготовки командира воздушного судна составляет 7-8 лет стоимостью около 6 млн сомов (почти $ 75 тыс.).

    Фото: tiraj.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Кыргызстан Мировые новости Авиация
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