Иностранные маркетплейсы выплатили 6,1 млрд тенге налогов в бюджет РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года иностранные компании, которые оказывают услуги в сети интернет, а также иностранные торговые площадки (маркетплейсы), продающие товары физическим лицам через интернет, должны уплачивать НДС или налог на Google. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов.

«Требования регистрации для иностранных компаний–плательщиков налога на Google упрощены. Чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес КГД МФ РК, тем самым пройти процедуру условной регистрации», - сообщили в ведомстве.

С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании.

«С начала 2022 года данными компаниями уплачено налога на сумму – 6,1 млрд тенге», -проинформировали в Комитете.

Наибольшие суммы налога оплатили компании «Meta Platforms Ireland Limited» (1,6 млрд тенге) и «Apple Distribution International Limited « (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания «ООО iHerb» (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.