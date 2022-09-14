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    Иностранные маркетплейсы выплатили 6,1 млрд тенге налогов в бюджет РК

    14 Сентября 2022, 18:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года иностранные компании, которые оказывают услуги в сети интернет, а также иностранные торговые площадки (маркетплейсы), продающие товары физическим лицам через интернет, должны уплачивать НДС или налог на Google. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов.

    «Требования регистрации для иностранных компаний–плательщиков налога на Google упрощены. Чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес КГД МФ РК, тем самым пройти процедуру условной регистрации», - сообщили в ведомстве.

    С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании.

    «С начала 2022 года данными компаниями уплачено налога на сумму – 6,1 млрд тенге», -проинформировали в Комитете.

    Наибольшие суммы налога оплатили компании «Meta Platforms Ireland Limited» (1,6 млрд тенге) и «Apple Distribution International Limited « (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания «ООО iHerb» (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Экономика Минфин РК Налоги Бюджет
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