Иностранные инвесторы показали заинтересованность - «Самрук-Казына» об IPO КМГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлены ли какие-либо ограничения на покупку акций компании «КазМунайГаз» в рамках IPO иностранными гражданами, ответили в Фонде «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«География инвесторов была достаточно широкая - более 30 стран. Понятно, что мы в первую очередь, в приоритетном порядке удовлетворяем заявки граждан Казахстана. Всего в целом от физлиц, а также юрлиц Казахстана было подано и удовлетворено заявок на 96-97% от общего объема. Исходя из этого, можно понять, что 3% заявки - это от иностранных инвесторов. Иностранные инвесторы были из более чем 30 стран, в том числе из России», - сообщил управляющий директор по развитию и приватизации «Самрук-Казына» Ернар Жанадил в ходе брифинга в рамках запуска вторичных торгов акциями компании «КазМунайГаза».

Как он пояснил, среди иностранных инвесторов были как физические лица, так и юрлица.

«Мы встречались с порядка 40 крупными инвестфондами, которые базируются в мировых финансовых столицах. Они все показали большую заинтересованность», - заявил Е. Жанадил.

«97% акций были от казахстанских резидентов. На вторичном рынке ограничений для иностранных инвесторов нет», - проинформировал он.

В «Самрук-Казыне» объяснили, что фондовый рынок несет как и риски, так и повышенную доходность в отличие от других инструментов. Поэтому здесь нет такого инструмента как страхование инвестиций.

2 декабря завершилась подписка на акции КМГ в рамках IPO. В ходе подписки от инвесторов поступило свыше 129 тысяч заявок на общую сумму свыше 181 млрд тенге.

По результатам анализа полученных заявок было принято решение об удовлетворении заявок на общую сумму свыше 153 млрд тенге. Таким образом, в рамках данного IPO Фонд продал 18 303 584 простые акции КМГ, что составляет 3% от общего количества размещенных простых акций КМГ. При этом заявки граждан Казахстана составили 48,5% на сумму 74,6 млрд тенге, заявки казахстанских юридических лиц - 47,2% на сумму 72,7 млрд тенге, заявки иностранных физических и юридических лиц - 4,3% на сумму 6,6 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Астане состоялась торжественная церемония открытия торгов акциями АО НК «КазМунайГаз» на вторичном рынке ценных бумаг.



